اللغة العربية..جمال وبلاغة وبيان - قاسم حسين صالح

2020/12/28 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_حسين_صالح اللغة العربية..جمال وبلاغة وبيانومسؤولن كبار يكتبون (شكرا..شكرن!) (*) في خمسينيات القرن الماضي كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تعترف باللغة العربية،بل كانت لا تجيز الترجمة التحريرية الى العربية الا بشرطين:ان تكون الوثائق ذات طبيعة سياسية وقانونية تهم المنطقة العربية،وان تدفع الدول العربية تكاليف الترجمة! وبجهود دبلوماسية مميزة للمملكة المغربية،من خلال منصب رئيس ال ......





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