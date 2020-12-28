الحراك النسوي التونسي وسياسة الاغتيال الناعم - هاجر منصوري

2020/12/28 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاجر_منصوري بعيدا عن كلّ احتفاليّة بِعِيدِ النساء وقريبا جدّا من واقعنا التونسي والعربي المرير..لا يخفى على كلّ متابع للمشهد النسوي التونسي بعد ثورة الشغل والكرامة، أن يلاحظ السياسة الممنهجة لتشظية حراكه حتّى يفقد نواته الناظمة لنضاله وبوصلته الدقيقة في تكريس مفهوم المواطنة والمساواة التامة بين الجنسين في الحقوق والواجبات في جميع المجالات.



وقد وجددت التونسيات اليوم أنفسهنّ في مواجهة جبهتين لا تقلّ الواحدة منه ......





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