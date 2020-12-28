ضيف على روزنامة الأسبوع: عالم عباس خَلْقُ أدَم! - كمال الجزولي

2020/12/28 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_الجزولي ضيف على الروزنامةعالم عباس(شاعر وناقد)خَلْقُ آدَم!الإثنينمن أهم الكتب التي تناولت تاريخ دارفور «تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان» لمحمد بن عمر التونسي، وهو كتاب يصعب أن يتجاوزه باحث يتصدى لتاريخ المنطقة.



في مواضع كثيرة منه عرض التونسي للمرأة في السلطنة، ولخص ذلك في قوله: «الرجال في دارفور لا يستقلّون بأمرٍ البتَّة، إلاّ الحرب، أما فيما عداها فهم والنساء سواء، ......





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