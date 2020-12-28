2020/12/28 | 13:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

اعلنت وزارة التجارة مباشرتها بتوزيع مستحقات الفلاحين والمسوقين لمحصول الحنطة.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الاثنين ، أن مواقع وفروع شركة الحبوب التابعة لها باشرت بتوزيع مستحقات الفلاحين والمسوقين لمحصول الحنطة ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تباشر بتوزيع مستحقات الفلاحين والمسوقين لمحصول الحنطة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تباشر بتوزيع مستحقات الفلاحين والمسوقين لمحصول الحنطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).