بريطانيا.. 30 طائرة

2020/12/28 | 13:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشترى الجيش البريطاني 30 طائرة "بق" صغيرة بدون طيار لاستخدامها بالتجسس على أهداف تصل إلى 2 كيلومتر.

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