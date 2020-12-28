وكالة الاستخبارات: القبض على 3 إرهابيين من خلايا داعش النائمة في كركوك

2020/12/28 | 13:25 - المصدر: قناة التغيير

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وكالة الاستخبارات: القبض على ثلاثة ارهابيين من الخلايا النائمة في كركوك

من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية ،…

تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية العراقية‏ في الأحد، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القبض على ثلاثة ارهابيين من عناصر الخلايا النائمة في كركوك.

الوكالة قالت في بيان ان مفارزها تمكنت من القبض على المطلوبين الذين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لعصابات داعش، واشتراكهم بعدد من العمليات الإرهابية من خلال نصب سيطرات في أطراف قضاء الحويجة لاستهداف القوات الامنية، فضلاً عن اشتراك أحدهم بما يسمى معركة الفتح المبين بالهجوم على مدينة كركوك في العام الفين وخمسة عشر.

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