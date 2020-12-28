تصريح جديد من الاتصالات بشأن اسعار الانترنت

2020/12/28 | 13:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

شكلت وزارة الاتصالات، لجانا لمتابعة أصحاب المكاتب الخاصة بتجهيز الانترنت.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة رعد المشهداني، ان وزارة الاتصالات تجدد تأكيدها على عدم وجود ارتفاع في أسعار السعات الخاصة بالأنترنت، لافتاً إلى أن الوزير أركان شهاب، وجه بتشكيل لجان لمتابعة أصحاب المكاتب الخاصة بتجهيز الانترنت.

واضاف، أن الوزارة ستتخذ إجراءات بحق بعض أصحاب الشركات في حال قيامهم برفع أسعار الانترنت.

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