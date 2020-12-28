2020/12/28 | 13:31 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 28 ديسمبر 2020 | 01:28 مساءً

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بالوثيقة..



الصحة العراقية تتخذ قرارا بشأن دوام النساء الحوامل وممن لديهن اطفال

قررت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تخفيض دوام الحوامل وممن لديهن أطفال بنسبة 50%.

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