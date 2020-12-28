الأحزاب التركمانية في كركوك تشعل فتيل الصراع على مفوضية الانتخابات لانتزاعها من الكرد

2020/12/28 | 13:31 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقعت أربعة أحزاب في كركوك، الاثنين (28 كانون الاول 2020)، بياناً بشأن “انتزاع” مفوضية الانتخابات في المحافظة من الكرد.

وقال البيان المشترك الذي وقعته (الجبهة التركمانية وحركة الوفاء التركمانية وحزب العدالة التركماني والمجلس العربي) “نستقبل العام الجديد 2021 والذي من المؤمل أن تجري خلاله انتخابات مجلس النواب العراقي القادم والذي سوف تجري انتخابات محافظة كركوك من قبل مكتب كركوك الحالي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي يدار حاليا من قبل شخصية تم فرضها من قبل مجلس المفوضين على أغلبية أهالي كركوك”.

وأضاف: “رغم الرفض الواسع من قبل نواب وأحزاب وجماهير المكونين العربي والتركماني ورغم المعلومات المؤكدة والموثقة عند الأجهزة الأمنية حول اشتراكها في عمليات التلاعب بالأصوات في الانتخابات الأخيرة، كل هذا يؤكد ان هنالك جهات متنفذة تستعد منذ وقت مبكر وعن طريق مديرة مكتب كركوك الحالية لبعثرة جهود القوى السياسية وناخبي المكونين العربي والتركماني تمهيدا لتغيير إرادة الناخبين والتلاعب بنتائج الانتخابات القادمة”.

وتابع البيان: “إننا ممثلو الأحزاب التركمانية والعربية وجماهيرنا نجتمع اليوم لنوضح للجميع حجم المشكلة في مكتب كركوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومطالبنا لحلها”.

وقدم بيان الأحزاب الكركوكية أربعة فقرات بشأن مفوضية الانتخابات في كركوك:-

1ـ نجدد رفضنا بإسناد منصب مدير مكتب كركوك إلى المديرة الحالية التي كانت على رأس كادر ساهم في تزوير انتخابات المحافظة عام 2018 من خلال تبديل (الرامات) في مركز الواسطي 2 لصالح احد الأحزاب عندما تولت إدارة المركز و تم توثيق قيامها بالتزوير من قبل الأجهزة الأمنية و نطالب الادعاء العام و هيئة النزاهة بأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها عن جريمة التزوير و التلاعب و اعلان نتائج التحقيق.

2ـ نرفض احتكار منصب مدير مكتب كركوك لمكون واحد دون غير ومنذ بداية العملية الانتخابية في 2005 ولحد الآن ورغم تكرار نفس الأخطاء وعمليات التزوير وبخس حق باقي المكونات ونطالب مجلس المفوضين بتدوير منصب مدير مكتب كركوك وإسناده لموظف من احد المكونين العربي أو التركماني.

3ـ نرفض إسناد اغلب المناصب المهمة في مكتب كركوك إلى موظفين من قومية واحدة دون غيرها، رغم عدم توفر الشروط والضوابط لهذه المناصب عند بعضهم، ونطالب بتحقيق العدالة والتوازن في توزيع المناصب بين المكونات.

4ـ نطالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس المفوضين بانصاف المكونين العربي و التركماني في كركوك ورفع الحيف والغبن وسياسة التهميش التي تمارس بحقنا في مكتب كركوك،.

وأكد البيان: “انه في حالة عدم الاستجابة للمطالب فأن كل الخيارات مطروحة أمامنا وأمام جماهيرنا العربية و التركمانية للحصول على حقوقها المشروعة التي كفلها القانون والدستور العراقي ونحمل رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان ونواب محافظة كركوك والأمم المتحدة المسؤولية كاملة في الحفاظ على كركوك وأهلها والسلم الأهلي بين المكونات”.

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