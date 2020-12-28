حقيقة فيديو أثار غضب العراقيين: هل مات الطفل من البرد بين أحضان شقيقه؟!

2020/12/28 | 13:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أثار مقطع مصور لطفلين شقيقين يفترشان رصيفاً في العراق تفاعلاً وغضباً بعد تداول معلومات أشارت إلى وفاة أحدهما بسبب البرد.

وتضاربت المعلومات حول موقع الحادثة بحسب المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر الفيديو المنتشر على شبكات التواصل والمرفق بموسيقى حزينة عددا من العسكريين والمدنيين الذين يتحدثون مع طفلين استلقيا على الرصيف.

وتبين أن الفيديو منتشر منذ أكثر من عام، وتحديد في 5 كانون الأول 2019، على قناة في موقع "يوتيوب" تعود إلى صحفي يدعى "أبو الفقار الطراز"، ولم يشر الصحفي حينها لا من قريب أو بعيد إلى وفاة الطفل بسبب البرد.

ويروي الطراز، وهو من سكان البصرة في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" تابعه "ناس"، (28 كانون الأول 2020) بعضا من تفاصيل قصة الطفلين.

ويقول إنهما "من عائلة فقيرة، ويخرجان للعمل في الشارع بناءً على طلب والدتهما لتأمين متطلبات الحياة، لذلك ينامان في الشارع بسبب هذا العمل".

وأضاف أن قوات الأمن عثرت عليهما أثناء عملها المعتاد، مشيرا إلى أن حالة الطفلين تشبه حالة "الملايين من أطفال العراق".

ولم يكن الطراز موجودا وقت تصوير الفيديو، لكن أحد الموجودين هناك أرسله له، بحكم عمله الصحفي.

وقال إن تصوير الطفلين لا يعني أنهما حظي بدعم بعد ذلك، مضيفا "أنا متأكد أن هما الآن في الشارع لطلب الرزق كالسابق".

وقال مدير إعلام البصرة، العميد باسم المالكي، في وقت سابق، "لا صحة للمقطع المصور الذي يتحدث عن وفاة الطفل"

وقال المسؤول الإعلامي لصحة البصرة إن "الدائرة لم تسجل أي وفاة خلال اليومين الماضيين في منطقة صناعية حمدان، كما اشيع في منصات التواصل".

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