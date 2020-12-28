الاعلان موعد بدء تسليم ايرادات كردستان الى بغداد

2020/12/28 | 13:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عن موعد بدء تسليم ايرادات كردستان الى بغداد، فيما اشارت الى ان الاقليم موافق على حصته في الموازنة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي إن “حصة الاقليم بحسب موازنة 2021 يشار اليها في المادتين العاشرة والحادي عشر والمثبت في هاتين المادتين ان حصة الاقليم تقدر بحسب النسبة السكانية لمحافظات الاقليم”، مبينا ان “النسبة محددة بـ12.67% وتحتسب بعد استبعاد النفقات السيادية”.

واضاف ان “المادة 11 في الموازنة تشير الى مجموعة نقاط احداها قضية القروض بين الاقليم وبغداد حيث ان الحسابات الختامية لم تجرى بين الاقليم وبغداد وكل طرف يتهم الاخر بان له قروض على الطرف الاخر”.

وتابع ان “الموازنة اوضحت ما ينبغي ان يسلمه الاقليم لبغداد ومثبت بـ250 الف برميل وفقرة اخرى تتحدث عن اجور نقل النفط عن طريق انبوب الاقليم، كما تتحدث ايضا عن 350 الف برميل نقلت عبر هذا الانبوب تتحملها الحكومة الاتحادية”، لافتا الى انه “في حال عدم التزام احد الطرفين فيجب العودة الى المادة 27 في قانون الادارة المالية التي تحسم الخلاف”.

واكد ان “المدرج في الموازنة هو ما تم التفاوض عليه بين الحكومتين ونتأمل التوافق لتمريرها”، مشيرا الى ان “الاقليم موافق على ذلك ويبقى موافقة الطرف الاخر ليكون التطبيق سهل”.

وبين كوجر ان “الاقليم سيبدأ تسليم ايراداته للحكومة الاتحادية بحسب القانون بعد اول يوم من الاتفاق والتصويت على الموازنة”، موضحا انه “يسلم بشكل ايرادات 250 الف برميل نفط يوميا والمنافذ الحدودية نهاية كل شهر”.

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