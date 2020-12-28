طهران ترد على تصريحات الصدر بشأن صراعها مع واشنطن

2020/12/28 | 13:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ردت الخارجية الايرانية، الاثنين، على مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بإبعاد صراع ايران مع الولايات المتحدة عن العراق، معتبرة ان تلك التصريحات تأتي في توقيت "مشبوه ومضلل"، فيما توعدت بمعاقبة المسؤولين عن اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية، عن المتحدث الرسمي باسم خارجية ايران، سعيد خطيب زاده، اليوم (28 كانون الاول 2020)، قوله بشأن تصريحات مقتدى الصدر الأخيرة بأن على ايران ابعاد صراعها مع الولايات المتحدة عن العراق، انه "من وجهة نظر إيران، نرفض الهجمات على المنشآت الدبلوماسية والسكنية"، مضيفا انه "في الماضي، تعرضت المنشآت الدبلوماسية الإيرانية في العراق للهجوم".

وأضاف زاده، إن "توقيت ومضمون تلك التصريحات والتغريدات مشبوه ومضلل، نحن لا نسعى للتوتر، بل ندافع بكل قوتنا عن المصالح الوطنية لإيران، وقد وصلت الرسالة أن الولايات المتحدة مسؤولة عن أي عمل".

واوضح، ان "ايران لن تسمح بان يذهب دم الجنرال قاسم سليماني هدرا وان تمر الجريمة بلا معاقبة الضالعين فيها"، محملا "الادارة الاميركية المسؤولية في هذا الصدد".

وحذر "الادارة الاميركية من القيام باي مغامرات جديدة في ايامها الاخيرة"، مؤكدا ان "ايران لم ولن تسعى وراء التوتر في المنطقة لكنها في الوقت ذاته لا تتردد لحظة واحدة في الدفاع عن نفسها".

واشار الى إن "سليماني كان يحمل رسائل دبلوماسية معه إلى السعودية يوم اغتياله"، مؤكدا ان "تلقي طهران في وقت سابق رسائل من السعودية لم تكن دبلوماسية بالشكل المطلوب، وأنه تم الإجابة عليها عبر مجلس التعاون الخليجي".

وتابع: "نأمل من الحكومة العراقية العمل بمسؤولياتها أكثر فيما يخص اغتيال سليماني ومعاقبة المتورطين بعملية الاغتيال".

وفيما يتعلق بزيارة وفد عراقي الى ايران قال المتحدث باسم الخارجية ان مستشار رئيس الوزراء العراقي زار طهران وتمت مناقشة احدث المتغيرات، مؤكدا على وجود مراودات وبشكل مستمر بين ايران والعراق.

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