الهنداوي لـ NRT: موقف الحكومة واضح وثابت بخصوص موعد الانتخابات وقوى سياسية ترغب بتأجيلها

2020/12/28 | 13:32 - المصدر: NRT عربية

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مستشار الكاظمي لشؤون الانتخابات

فوتو: ارشيف

منذ 32 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، الاثنين، ان موقف الحكومة واضح وثابت بشأن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يوم السادس من حزيران المقبل.

وقال الهنداوي، في تصريح لديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 28 كانون الأول 2020، إن "قانون الانتخابات جاهز ونافذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، كما ان قانون تمويل الانتخابات المبكرة تم إقراره من البرلمان".

وتابع أن "مفوضية الانتخابات تعمل حثيثا لاصدار البطاقات البايومترية كما قامت بجدولة الإجراءات الانتخابية الأخرى فيما يتعلق بزيادة عدد أعضا الفريق الانتخابي الأممي".

وأضاف ان "هناك بالفعل مسألة قانون المحكمة الاتحادية لكنها ليست بالمشكلة الصعبة"، مبينا انه "بإمكان البرلمان حلها خلال فترة قصيرة جدا إذا قرر ذلك، وهناك جهود جادة بهذا الاتجاه".

وأوضح الهنداوي، قائلا " أمامنا أكثر من 6 أشهر على الموعد المقرر للانتخابات وهي فترة طويلة نسبيا وكافية، إذا أخذنا بنظر الاعتبار التجارب السابقة ".

وأشار إلى ان "معظم الكتل السياسية باشرت أصلا استعداداتها التمهيدية لخوض الانتخابات المبكرة في الموعد المقرر، وبعض القوى بدأت حملة انتخابية استباقية وهذا طبيعي جدا ويدل على قناعات واقعية بموعد الانتخابات التي أصبحت مطلبا شعبيا في نفس الوقت ونزاهة الانتخابات".

وبين أن "هناك قوى أخرى ترغب بتأجيل الانتخابات لموعد أبعد من العام المقبل وحتى أبعد من الموعد الدستوري وأكثر، وهذه الآراء نحترمها في كل الأحوال وتعكس وجهات نظر لعدد من القوى السياسية "، لافتا إلى ان "الحكومة في حوار مع هذه القوى لاقناعها بالواقع وإمكانات واستعدادات المفوضية وجهود الحكومة لانجاز الانتخابات بالموعد المقرر".

وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، قد كشف في وقت سابق، عن مجموعة إجراءات ستتخذ لمنع الانتهاكات والتزوير بالانتخابات المبكرة، مؤكدا انه ليس هناك أي تغيير على موعد إجراء الانتخابات بل هناك تأكيد في الموعد المحدد السادس من حزيران المقبل، وجميع الإجراءات تسير بهذا الاتجاه.

ر.إ

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