قطر للبترول تبدأ ببيع الكيروسين محلياً بالأســعار العالمية

2020/12/28 | 13:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت شركة قطر للبترول عن أن بيع مادة الكيروسين في السوق المحلي سيكون بالأسعار العالمية اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2021 .

وتابعت الشركة في بيان : أن أسعار الكيروسين ستكون لجميع المستهلكين، سواءً بالتجزئة أو الجملة، ولجميع الكميات ، مشيرة الى عدم قبول أي مستهلكين جدد لمبيعات الجملة.

وتبيع قطر للبترول منذ مطلع العام الجاري الكيروسين بمبلغ (0,80 ريال) للتر الواحد لمستهلكي التجزئة أو الجملة بما لا تتجاوز ثلاثمائة وخمسين ألف لتر .

وتستخدم مادة الكروسين كوقود للطائرات النفاثة بشكل رئيسي ، و في التدفئة و الإضاءة و أفران الخبز بدرجة أقل .

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