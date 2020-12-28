صندوق النقد العربي: بدء التشغيل الكامل لمنصة

2020/12/28 | 13:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: أعلن صندوق النقد العربي (AMF) اليوم عن بدء التشغيل الكامل لمنصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق, وباشرت منصة "بُنى" بتنفيذ أعمال إرسال واستقبال المدفوعات …

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