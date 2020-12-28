الحشد الشعبي: تقاطع المعلومات في 3 محافظات يقود لكشف هوية 20 ارهابيا خطيرا

2020/12/28 | 13:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..اكد الحشد الشعبي، الاثنين، بان تقاطع المعلومات في 3 محافظات قاد لكشف هوية 20 ارهابيا خطيرا.وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الاجتماعات المشتركة لاستخبارات الحشد في الويته المنتشرة في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين وتقاطع المعلومات الامنية حول المطلوبين قاد لكشف هوية 20 ارهابي خطير حاول الاختباء من خلال الانتقال من محافظة الى اخرى”واضاف الحسيني،ان” بعض الارهابين اعتقلوا بالفعل والبعض الاخر مطارد حاليا”، مؤكدا ان “التعاون الاستخباري بين المحافظات الثلاث له نتائج ايجابية كبيرة على كافة الاصعدة وخاصة تعقب الهاربين من قادة وارهابيي داعش الذين يحاولون الاختباء وحمل هويات مزورة لتفادي الوقوع في قبضة العدالة”.وكان العشرات من الارهابين هربوا الى محافظات اخرى عقب تحرير ديالى من سيطرة تنظيم داعش في 2015 اعتقل بعضهم والبعض الاخر لايزال مطاردا.انتهى /25 ف

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