تعرف على مباريات اليوم في الجولة الـ 11 للدوري الكروي الممتاز

2020/12/28 | 13:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]تتواصل على ملاعب بغداد والمحافظات، الاثنين، منافسات الجولة الحادية عشر لدوري الكرة الممتاز بإقامة 5 مباريات.

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