الكشف عن نية

2020/12/28 | 13:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني، الاثنين، عن رصد عملية

نقل صواريخ إلى إحدى مناطق شرقي

العاصمة، تمهيداً لقصف المنطقة الخضراء

في احتفالات رأس السنة.

وقال المصدر، إنه "تم رصد معلومات عن

قيام مجموعة مسلحة بعملية نقل صواري

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