تفجير يستهدف رتلاً للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي في الديوانية

2020/12/28 | 13:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف انفجار جديد، الإثنين، رتل دعم

لوجستي تابع للتحالف الدولي، على

الطريق الدولي السريع بمحافظة

الديوانية.

وقال مصدر مطلع في حديث لوكالة نون

الخبرية، أن "رتل دعم لوجستي تابع

للتحالف الدولي، استهدف

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