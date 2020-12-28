الإقليم والموازنة العامة

2020/12/28 | 13:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

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كل عام في أيام إقرار الموازنة يتم

الكلام حول اتفاق شامل بين الحكومة

الاتحادية والإقليم والكلام حول حصة

الإقليم ومقدار التزام الإقليم بتسليم

الحصة المقررة في الاتفاقية وهي 250

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