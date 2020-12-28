الحرس الثوري: الانتقام للمهندس وسليماني آت وسننصب صورهما على جدران الأقصى

2020/12/28 | 13:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكد مساعد القائد العام للحرس الثوري الايراني للشؤون التنسيقية العميد محمد رضا نقدي، الاثنين، الانتقام القاسي لدماء الشهيد القائد قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقهما الشهداء آت في الطريق.ونقلت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية “ارنا” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن نقدي قوله، ان “كل حياة هذا الشهيد العظيم (سليماني) كان جهادا وكفاحا ومقاومة وان مدرسته هي مدرسة حب الاستشهاد والدفاع عن الجمهورية الإسلامية”.وأضاف أن “الشهيد سليماني كان هوية الشعب الايراني وبعد استشهاده نادى الشعب كله بصوت واحد “انا سليماني ايضا” وان مدرسته هي مدرسة الشعب الايراني ويجب معرفة الشعب الايراني بمثل هذه الشخصية”.وأكد نقدي، أن “الانتقام القاسي آت في الطريق وان ما ينبغي ان يتحقق على ايدي شباب البلاد وشباب الامة الاسلامية هو طرد اميركا من المنطقة والقضاء على الكيان الصهيوني ونصب صور الشهيد سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس وشهداء المقاومة على جدران المسجد الأقصى”.



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