2020/12/28 | 13:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنذر بخطر كبير.. بلدة في ديالى تطالب بتطهيرها من "الترسانات النائمة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/28 | 13:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنذر بخطر كبير.. بلدة في ديالى تطالب بتطهيرها من "الترسانات النائمة" ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنذر بخطر كبير.. بلدة في ديالى تطالب بتطهيرها من "الترسانات النائمة" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).