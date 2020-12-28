إيران: نأمل من العراق القيام بمسؤولياته لمعاقبة المتورطين باغتيال سليماني

2020/12/28 | 13:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية “سعيد خطيب زاده، الاثنين، أن بلاده تأمل من الحكومة العراقية العمل بمسؤولياتها أكثر فيما يخص اغتيال الفريق قاسم سليماني ومعاقبة المتورطين.وقال زادة في مؤتمر صحافي تابعته /المعلومة/، “نأمل من الحكومة العراقية العمل بمسؤولياتها أكثر فيما يخص اغتيال الفريق سليماني ومعاقبة المتورطين بعملية الاغتيال”.وأضاف، أن “الفريق الشهيد سليماني كان يحمل رسائل دبلوماسية معه إلى السعودية يوم اغتياله”، مؤكدا “تلقي طهران في وقت سابق رسائل من السعودية لم تكن دبلوماسية بالشكل المطلوب حيث تم الإجابة عليها عبر مجلس التعاون الخليجي”.وشدد على أن “سياسة إيران هي حسن الجوار”، مبينا أنه “لن تجر ايران خلافاتها مع الاخرين الى مناطق أخرى، غير ان الولايات المتحدة اتخذت من قواعدها في الدول المجاورة مقرا لاخلال الامن في إيران ولقد طلبنا مرارًا من الدول المجاورة والصديقة القيام بواجبها في مواجهة مغامرات حكام البيت الأبيض لكن لا نتردد لحظة في الدفاع عن مصالحنا”.



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