2020/12/28 | 13:54 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصية نيابية بزيادة دوام الطلبة لثلاثة أيام وتحذير من "تردي" التعليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/28 | 13:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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