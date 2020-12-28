صيدلانيون إيرانيون: الحديث عن إنتاج اللقاح المحلي مزحة

2020/12/28 | 13:55 - المصدر: قناة التغيير

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وصف صيدلانيون إيرانيون الانباء التي تروجها حكومة بلادهم عن انتاج لقاح محلي مضاد لفيروس كورونا بأنها مزحة.

ووجه مئة وسبعة وستون صيدلانيا رسالة الى رئيس منظمة الغذاء والدواء محمد رضا شانه ساز، قالوا فيها كيف نجرؤ على الادعاء بإنتاج مثل هذا اللقاح، في وقت يؤكد فيه المسؤولون في وزارة الصحة عدم قدرتهم على توفير الشروط الخاصة بتخزين اللقاح الأجنبي، داعين السلطات الى استيراد اللقاح في الوقت المناسب، وشراء ثلاجات يمكنها توفير درجات حرارة تصل إلى تسعين درجة مئوية تحت الصفر.

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