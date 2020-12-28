تحركات لاجراء تغييرات على دوام المدارس.. هل ستزداد عدد الايام؟

2020/12/28 | 13:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أوصت لجنة التربية في مجلس النواب بزيادة أيام دوام الطلبة في المدارس، فيما حذرت من تردي الواقع التعليمي في العراق.

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري إن” اللجنة أبلغت وزارة التربية بأن اليوم الواحد كدوام في المدارس لا يكفي لتعلم الطلبة خصوصاً أن بعضها يصادف عطلة أو انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر على الدروس عبر المنصات إضافة إلى تقلبات الطقس”.

وأضاف أن”لجنة التربية طالبت وزارة التربية ولجنة الصحة السلامة الوطنية بزيادة عدد أيام الدوام على أن يكون يومين او ثلاثة أيام في الأسبوع لكل مرحلة خصوصاً بعد أن انخفضت أعداد الإصابات بكورنا خلال الشهر الحالي”.

وأشار إلى أن “لجنة الصحة والسلامة الوطنية ووزارة الصحة ستتحملان مسؤولية تردي الواقع التعليمي بسبب ممانعتهما من زيادة عدد أيام الدوام والانعكاسات السلبية لاستمرار قرار الدوام ليوم واحد على التلاميذ والطلبة”.

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