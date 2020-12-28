2020/12/28 | 13:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بسجن الناشطة في الدفاع عن المرأة، لجين الهذلول، بالسجن خمسة أعوام وثمانية أشهر، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام سعودية.

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