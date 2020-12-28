بدء المرحلة الثالثة لتشجير جبل ' كويزة' في السليمانية

2020/12/28 | 14:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد آوات محمد قائممقام السليمانية يوم الاثنين، اجتماعا، مع اصاحب وممثلي شركات " آسيا سيل، قيوان، دروازة، تانوبو وماس" ومنظمة "CDO"، لبحث المرحلة الثالثة من تشجير جبل " كويزة" المطل على مدينة السليمانية.

الاجتماع قيم، نجاح المرحلتين الاولى والثانية لتشجير الجبل، وبحث تسييج وتشجير نحو 8 كيلومترات، وتأسيس خزان كبير للمياه للاستفادة منها اشهر الصيف لسقي الاشجار، بتشجير 90 الف شجيرة بمساحة تقدر بـ 700 دونم.

PUKmedia عن اعلام القائممقامية

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