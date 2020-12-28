“صواريخها ستصيب السفن والحاملات”.. خبير عسكري إسرائيلي: ايران قد تشن هجوما انتقاميا علينا

2020/12/28 | 14:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..حذر الخبير العسكري الإسرائيلي “رون بن يشاي”، الاثنين، من ان التوتر الذي تشهده العلاقات الإيرانية الإسرائيلية قد يصل إلى حد أن يشن الإيرانيون هجوما انتقاميا.وقال يشاي في تقريره على صحيفة يديعوت أحرونوت، إن “التوتر الذي تشهده العلاقات الإيرانية الإسرائيلية قد يصل إلى حد أن يشن الإيرانيون هجوما انتقاميا، لكنه قد يكون ضئيلا نسبيا، وقد تستخدم الغواصات للردع الاستراتيجي لأول مرة في الشرق الأوسط، مع أنه خلال الأسبوعين الماضيين، نفذ الجيشان الأمريكي والإسرائيلي عملية ردع استراتيجية مشتركة ضد إيران، ربما لم يسبق لها مثيل في تاريخ الشرق الأوسط”.وأضاف أنه “لأول مرة بتاريخ المنطقة، تشارك في المناورة غواصات وقاذفات استراتيجية أمريكية وإسرائيلية، وتم تنسيق العملية من رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، في آخر زيارة له للمنطقة، لأنه من المرجح جدًا أن تنفذ إيران عملية عسكرية أو هجومًا حتى قبل تنصيب الرئيس بايدن في الولايات المتحدة في 20 يناير”.وأشار إلى أن “المعطيات الاسرائيلية تتحدث عن تطوير الإيرانيين لأساليب تشغيل وصواريخ قد تصيب حاملات الطائرات والسفن فوق الماء”، مبينا أن “طريقة العمل الإيرانية لمهاجمة السفن الأمريكية تتم بزوارق سريعة تحتوي على متفجرات وصواريخ غير فعالة في مواجهة مثل هذه الغواصة”.



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