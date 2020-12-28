2020/12/28 | 14:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

سجلت مبيعات البنك المركزي يوم الاثنين، تراجعا بنسبة 50%، وهو التراجع الثاني على التوالي هذا الأسبوع منذ تغيير سعر صرف الدينار.

وشهد البنك المركزي العراقي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته بنسبة 50% لتصل الى 34 مليون و163 ألف و878 دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينار لكل دولار، مقارنة بيوم أمس الأحد حيث بلغت المبيعات فيها 68 مليون و605 ألف دولار.

وأضاف أن الطلب توزع بواقع 33 مليون و63 ألف و878 دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما توزعت البقية الباقية والبالغة مليون و100 ألف دولار على شكل بيع نقدي غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ 1460 دينار لكل دولار واحد.

ولم تتقدم المصارف البالغة 15 مصرفا، و9 شركات وساطة في مزاد العملة بأي عروض لبيع الدولار.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض إضافي بمبيعات البنك المركزي من الدولار يصل إلى “النصف”.. هل سيقل الدولار في السوق؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض إضافي بمبيعات البنك المركزي من الدولار يصل إلى “النصف”.. هل سيقل الدولار في السوق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).