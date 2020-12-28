2020/12/28 | 14:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- حدد النائب عن لجنة الاعلام والاتصالات النيابية علاء الربيعي ،الاثنين، موعدا لاستجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات .واوضح الربيعي بحسب وثيقة صادرة عن مكتبه الاعلامي ،انه”بعد استكمالنا لكل الإجراءات القانونية وأنطلاقآ من شعورنا بالمسؤليه ولممارسة الحق التشريعي والرقابي تم تحديد موعد استجواب رئيس هيأة الإعلام والاتصالات في الجلسة الأولى من شهر كانون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



البرلمان يحدد موعد استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات المركز الخبري الوطني.

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