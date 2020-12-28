الحشد الشعبي يعلن خلو كركوك من “دواعش الخارج”

2020/12/28 | 14:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كركوك..أعلن مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الاثنين، عن خلو محافظة كركوك مما اسماهم دواعش الخارج.وقال الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان “خروج القوات الامريكية من كركوك دفع الاستقرار الامني للامام لتصل نسبته الى 95%”، مؤكدا أنه “اينما وجدت تلك القوات تكون المشاكل والازمات الامنية حاضرة لتحصد ارواح الابرياء”.واضاف الحسيني،انه” بعد خروج القوات الامريكية اختفى دواعش الخارج في اشارة منه الى الارهابيين من جنسيات اجنية وعربية ولم يتم العثور على اي جثة لهم خلال العمليات العسكرية التي جرت في الاشهر الاخيرة ما يؤكد بأن خروج القوات الامريكية له ايجابيات كثيرة في المشهد الامني ويعطي اجابات عن الكثير من الاسئلة وعلامات الاستفهام”.واشار الحسيني الى ان” مستوى الاستقرار الامني لم ينحصر في كركوك عقب خروج القوات الامريكية بل امتد الى صلاح الدين خاصة المناطق القريبة منها”.



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