البرلمان يحدد موعد استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات

2020/12/28 | 14:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغدادحدد مجلس النواب، موعد استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي، لتوجيه اسئلة تخص الخروق التي حصلت في عمل الهيئة وتحديداً ملف الهاتف النقال.

وقال النائب علاء الربيعي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إنه “بعد استكمالنا لكل الإجراءات القانونية وانطلاقآ من شعورنا بالمسؤولية ولممارسة الحق التشريعي والرقابي، تم تحديد موعد استجواب رئيس هيأة الإعلام والاتصالات في الجلسة الأولى من شهر كانون الثاني المقبل”.

واضاف “سنثبت في هذا الاستجواب حجم الخروقات التي حصلت في عمل الهيئة وتحديداً ملف الهاتف النقال”.



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