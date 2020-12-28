القضاء : التحقيق في جريمة اغتيال الشهيد المهندس ورفاقه وصل مرحلة متقدمة

2020/12/28 | 14:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم..قمة نارية تجمع الأنيق بنفط ميسان في الممتازتستكمل ظهر اليوم الأثنين، مباريات الجولة الحادية عشرة من دور الذهاب لمنافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، حيث تقام خمس مواجهات مهمة تحتضنها ملاعب بغداد والمحافظات .

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