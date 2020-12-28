فقدان 17 شخصا خلال غرق سفينة صيد روسية في القطب الشمالي

2020/12/28 | 14:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالات أنباء روسية غرق سفينة لصيد السمك في القطب الشمالي الروسي ما أدى إلى فقدان سبعة عشر شخصا، موضحة أن عمليات الإنقاذ مستمرة.

وقالت وكالات الأنباء نقلا عن وزارة الحالات الطارئة الروسية إن طاقم السفينة يتألف من تسعة عشر شخصا وتم إنقاذ شخصين في حين يعتقد المسؤولون أن الجليد تراكم على السفينة في المياه الباردة ما أدى إلى غرقها.

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