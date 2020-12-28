استهداف محطة كهرباء في ميسان بصاروخين

2020/12/28 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين (28 كانون الثاني 2020)، باستهداف محطة كهرباء الكحلاء، في ميسان، بصاروخين لم يعرف مصدرهما حتى الآن.

يتبع.



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