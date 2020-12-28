نائبة تهاجم المكاتب الاقتصادية للأحزاب وتدعو لتقليل منافع الرئاسات الثلاث

2020/12/28 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

هاجمت عضو لجنة الاقتصاد النيابية، ندى شاكر جودت، الإثنين، (28 كانون الأول، 2020)، المكاتب الاقتصادية للأحزاب السياسية، مبينة أن هذه المكاتب تستنزف عمل الوزارت وتسيطر على مقدراتها.

وقالت جودت في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "البلاد تمر بأزمة مالية كبيرة ألقت تبعاتها على المواطن العراقي، غير أن اللجان الاقتصادية للأحزاب السياسية ما تزال تستنزف عمل الوزارات ومقدراتها وتعطل مشاريعها الاستثمارية التي تساهم برفد الاقتصاد العراقي".

واضاف، أن "العراق بحاجة ماسة الى ترشيق وزاري، لأن بعض الوزارات لا تقدم شيئاً للدولة كوزارة التجارة والزراعة".

وبشأن منافع الرئاسات الثلاث، دعت جودت إلى "إيقاف المنافع لما فيها من وارد كبير يساهم بتقليل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد".

وكان النائب عبد الخالق مدحت، أكد ‏ الخميس 16 كانون الثاني 2020، ان "جوهر الفساد" في العراق يكمن في المكاتب الاقتصادية للاحزاب ‏المتنفذة‎.

‎ وقال مدحت في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الفساد في العراق كبير وهو لايقل ضررا عن الارهاب بتداعياته وسلبياته"، لافتا الى ان ‏‏"جوهر الفساد الحقيقي يكمن في المكاتب الاقتصادية للاحزاب التي كانت وراء خلق الافة السوداء، في اشارة منه الى الفساد‎".

‎ ‎ ‎واضاف مدحت، ان "كل حلول معالجة الفساد في العراق شكلية واغلبها تنتهي دون حلول واجراءات رادعة"، مؤكدا ان "تطبيق ‏قانون من اين لك هذا وابعاد مقدرات البلاد عن المكاتب الاقتصادية للاحزاب هي من تعالج افة الفساد في البلاد التي كانت وراء ما ‏وصلت اليه الاحوال الراهنة خاصة‎".‎

وأشار الى ان "اغلب المحافظات تعاني من نقص الخدمات رغم الميزانيات الكبيرة التي خصصت على مدار 17 عاما‎".‎

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