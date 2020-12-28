أسعار النفط تلامس 52 دولاراً للبرميل

2020/12/28 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال تعاملات، اليوم الاثنين، وذلك بعد إقرار "دونالد ترامب" حزمة التحفيز الأمريكية الجديدة مساء أمس الأحد.

ووقع "ترامب" على حزمة التحفيز الجديدة بقيمة 900 مليار دولار للتخفيف من تداعيات فيروس "كورونا"، رغم اعتراضه على بعض بنودها، الأمر الذي أدى إلى تفاؤل المستثمرين بشأن تعافي الأسواق.

كما تتجه الأنظار نحو متابعة مستجدات جائحة "كورونا" في ظل تفشي السلالة الجديدة للفيروس في عدد من الدول والتي تعد سريعة الانتشار مقارنة بالفيروس التقليدي إذ وصل إجمالي الإصابات عالمياً إلى 80.7 مليون.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بأكثر من 1% مسجلة 48.75 دولار للبرميل في تمام الساعة 1:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير 0.9% عند 51.78 دولار للبرميل.

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