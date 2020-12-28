بيان رسمي.. وزارة الصناعة تتهم وزارة الكهرباء بإهمال منتجاتها من الإنارة الخارجية

2020/12/28 | 14:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأتهمت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين،وزارة الكهرباء بإهمال منتجاتها من الإنارة الخارجية.وقال مدير عام الشركة سفيان فوزي الجبوري في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “للشركة مصنع متكامل للإنارة الاقتصادية والمُتجددة لتصنيع وإنتاج تراكيب الإنارة الداخلية والخارجية علامة “نـوار” بمختلف الأنواع وبالمشاركة مع الشركة الأردنية للصناعات الحديثة الوكيل الأول لشركة شريدر العالمية …

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