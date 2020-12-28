العمل والشؤون الاجتماعية توسع خطة دعم الفئات الفقيرة والضعيفة

2020/12/28 | 14:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنَ وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اضافة تخصيص يقرب من ترليوني دينار ضمن موازنة 2021 الى وزارته لدعم الفئات الفقيرة والضعيفة.وقال في تصريح صحفي ان وزارته شكلت لجنة لدراسة الموازنة التي خصصت لها ضمن موازنة 2021, فضلا عن دراسة آلية زيادة نسبة الشمول من المستفيدين برواتب الرعاية الاجتماعية، وامكانية رفع سقف مبلغ …

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