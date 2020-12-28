الزراعة تضيف 200 ألف دونم للخطة الشتوية في ميسان

2020/12/28 | 14:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداتفقت وزارة الزراعة مع محافظة ميسان على زيادة مساحات الخطة الشتوية والاسراع بصرف مستحقات الفلاحين المتأخرة.وقال محافظ ميسان علي دواي في تصريح صحفي، انه “تم اللقاء بوزير الزراعة محمد كريم الخفاجي لمناقشة العديد من المواضيع المهمة التي تخص الواقع الزراعي في ميسان، لافتا الى انه تم الحصول على الموافقات والدعم والتسهيلات المطلوبة من …

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