اعادة فتح (20) مدرسة نموذجية شمال الموصل بعد اعمارها وتاهيلها

2020/12/28 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/افتتحت مديرية تربية نينوى 20 مدرسة نموذجية بعد تأهيلها واعمارها بالكامل في قضاء تلكيف شمال الموصل.وقال مديرعام تربية نينوى يوسف الحديدي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/انه تم "افتتاح 20 مدرسةموزعة بين ابتدائي و ثانوية بعد تاهيل واعمار هذه المدارس بالكامل في قضاء الحمدانية شمال الموصل".واضاف ان"مبالغ هذه المدارس خصصت من مبالغ اعمار محافظة نينوى "مؤكدا ان "المدارس جهزت بجميع المستلزمات واستأنف الدوام الرسمي فيها".واوضح الحديدي ان "الحكومة المحلية في محافظة نينوى تعمل على استحداث مدارس جديدة للمرحلة الابتدائية في الايام المقبلة في المحور الشرقي من مدينة الموصل "/انتهى

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