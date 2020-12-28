العثور على مضافات سرية لداعش في ناحية قره تبه بديالى

2020/12/28 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / عثرت القوات الامنية على مضافات سرية لداعش شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال وصفي التميمي مدير ناحية قره تبه لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان القوات الامنية عثرت على مضافات سرية لتنظيم داعش باطراف منطقة جرايات شرقي الناحية ، وتضم عجلات وخزانات وقود ".واضاف :" ان وجود مضافات سرية لداعش ينذر بخطر كبير لاستهداف امن واستقرار المناطق المحيطة بالناحية "، مطالبا بعمليات عسكرية لمنع داعش من اعادة بناء اوكار ومضافات تعد ترسانة لتمويل خلاياه النائمة التي تعود الى تنفيذ هجمات ارهابية ضد اهداف مدنية وعسكرية ../انتهى

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