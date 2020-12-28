القضاء العراقي: أدلة جديدة في جريمة اغتيال قادة النصر

2020/12/28 | 14:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المشرف على المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في العراق القاضي حيدر علي نوري لوسائل الاعلام العراقية ان محكمة التحقيق المختصة قطعت مراحل متقدمة ...

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