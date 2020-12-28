2020/12/28 | 14:26 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. تحديد موعد استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/28 | 14:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. تحديد موعد استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. تحديد موعد استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).