2020/12/28 | 14:26 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: القضاء : التحقيق في جريمة اغتيال الشهيد المهندس ورفاقه وصل مرحلة متقدمة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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