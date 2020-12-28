عاجل: الكاظمي يترأس اجتماعا موسعا لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات

2020/12/28 | 14:26 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يترأس اجتماعا موسعا لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات بغداد/ ترأس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعاً، لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات.وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعا موسعا، يضم الوزراء وعددا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات، لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية”.

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