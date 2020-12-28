2020/12/28 | 14:33 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهداف رتل تابع للتحالف الدولي في الديوانية

افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باستهداف رتل تابع لقوات التحالف الدولي على الطريق الدولي في محافظة الديوانية.وقال المصدر إن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل تابع لقوات التحالف الدولى على الطريق الدولي بمحافظة الديوانية"

وفي وقت سابق، أفادت خلية الإعلام الأمني، بأن عبوة ناسفة استهدفت عجلة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع التحالف الدولي في محافظة الديوانية.

وقالت الخلية في بيان تلقت {الفرات نيوز} إن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي والتي كانت تحمل معدات لتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية، على الطريق السريع الدولي ضمن محافظة الديوانية".

وأشار بيان الخلية إلى أن "حادث الانفجار أدى إلى إصابة سائق العجلة وحدوث أضرار بالعجلة".

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