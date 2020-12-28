2020/12/28 | 14:33 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين إجتماعاً موسعاً، يضم الوزراء وعدداً من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات.

وذكر مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ(7 sky ) نسخة منه، أن “الاجتماع جاء لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يترأس اجتماعاً موسعا لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات 7 SKY TV.

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