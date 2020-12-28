كوريا الجنوبية ترصد فيروساً شديد العدوى.. وتتحرك بسرعة

2020/12/28 | 14:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}أعلنت كوريا الجنوبية، الاثنين، عن تحديد حالة إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى، وسط مخاوف متزايدة بشأن المرض الذي يزيد من إجهاد صناعة الدواجن المحلية

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